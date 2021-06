Anche la Samp vicina al nuovo tecnico: D’Aversa sta per vestire blucerchiato

L'ex allenatore del Parma a breve firmerà l'accordo che lo legherà al club di Ferrero per due stagioni

Come riporta il giornalista esperto di mercato e nostro collaboratore Nicolò Schira, la Sampdoria (l'altra società di Serie A rimasta senza tecnico oltre alla Fiorentina) è vicina ad ufficializzare il nome del nuovo allenatore per la prossima stagione. Si tratta di Roberto D'Aversa, lo scorso anno richiamato in extremis dal Parma per salvare i ducali senza però riuscirci. Il mister firmerà un biennale da 850 mila Euro a stagione con il club blucerchiato. L'annuncio nelle prossime 48 ore.