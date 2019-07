Come si apprende da Radio Bruno, pare che anche Bryan Dabo sia ai saluti: su di lui il Nantes, che ha già trattato Lafont con la Fiorentina, e l’Olympiacos. Il francese potrà partire titolare con l’Arsenal, dato che Benassi non è al meglio. Potrebbe essere dunque l’ultima apparizione in viola del centrocampista transalpino.