Amrabat vuole la Fiorentina, ma Pradè deve pareggiare l’offerta del Napoli

Non è una novità che Amrabat (SCHEDA) piaccia alla Fiorentina. Il club viola resta la sua prima scelta. Non a casa ha rifiuto anche l’ultima offerta del Napoli: 5 anni di contratto a 2 milioni netti a stagione. “No, grazie, preferisco Firenze” la sua risposta. Il problema è che De Laurentiis ha l’accordo col Verona (per quasi 20 milioni) e per prenderlo, Pradè, deve almeno pareggiare questa proposta. Non lo ha fatto, ma potrebbe farlo a breve. Lo scrive il Corriere Fiorentino. Ricordiamo che Amrabat può trasferirsi solo in estate perché in questa stagione ha già vestito due maglie.