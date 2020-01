Pedullà: “Amrabat si avvicina, incontro tra Fiorentina e Verona”

Amrabat (SCHEDA) si avvicina alla Fiorentina, anche se il centrocampista sarà disponibile solo dalla prossima stagione visto che in quella attuale ha già vestito due maglie, quella del Bruges e quella del Verona. Intorno alle 10.30 è iniziato a Milano l’incontro tra la Fiorentina e l’Hellas. Questo l’aggiornamento fornito da Alfredo Pedullà sul suo sito:

