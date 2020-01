Amrabat, il Verona vuole 20 milioni. Ma Pradè non ha più fretta

Se Duncan è l’obiettivo per l’immediato, quello in prospettiva è e resta Sofyan Amrabat (SCHEDA). Marocchino, con cittadinanza olandese, si è imposto come una delle sorprese del campionato con la maglia del Verona, che lo ha riscattato dal Bruges e continua a chiedere 20 milioni. Rendimento medio/alto, scrive La Nazione, ma zero gol e assist. Sarà una lotta con il Napoli, anche se Pradè ha fatto le sue mosse e con la classifica che si è assestata se ne potrà ragionare con più serenità, e con una percezione diversa dei giocatori in rosa che con Iachini hanno “recuperato” valore