Altro prestito per Dalle Mura: lascia la Cremonese dopo neanche una presenza

Christian Dalle Mura lascerà Cremona, direzione Pordenone: l'obiettivo è ritrovare un po' di continuità

Zero minuti in Serie B con la maglia della Cremonese, adesso un nuovo cambio di casacca. Christian Dalle Mura è pronto a lasciare i grigiorossi per trasferirsi al Pordenone. Come scrive Alfredopedulla.com, il difensore classe 2002 scuola Fiorentina non ha avuto modo di mettersi in mostra in questa prima parte di stagione e confermare quanto aveva dimostrato con la maglia della Reggina. C’è una trattativa in stato avanzato e ormai a pochi passi dalla definizione con il Pordenone, una destinazione che il diretto interessato ha intenzione di accettare nonostante la pessima classifica dei friulani, penultimi e a -8 dalla zona playout.