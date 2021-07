VN – Altro giovane viola in uscita: è il turno di Spalluto, ad un passo dalla C

La Fiorentina sta per cedere al Gubbio il giovane centravanti, titolare la scorsa stagione nella Primavera di Aquilani

Ve lo avevamo anticipato, adesso è quasi ufficiale: Samuele Spalluto, dopo un'annata, quella appena trascorsa, disputata da centravanti titolare nella Primavera di Alberto Aquilani, saluta il club viola. Non si sa ancora se definitivamente oppure in prestito (in questo caso dovrebbe rinnovare il contratto, che scade il 30 giugno 2022): sarà giovedì il giorno giusto per capirlo, quando la Fiorentina ed il Gubbio, dove appunto andrà a giocare Spalluto, metteranno nero su bianco definendo l'operazione. La compagine umbra parteciperà alla prossima Serie C.