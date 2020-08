Almeno 50 milioni dalle cessioni di Pezzella e Milenkovic: Izzo nel mirino

La Fiorentina andrà alla ricerca anche di un difensore sul mercato. Come scrive La Nazione, il nome giusto è quello di Izzo del Torino (SCHEDA). Operazione questa, che rimane svincolata dai movimenti su Belotti. Il centrale granata sarebbe considerato l’innesto migliore nel caso si decidesse di accettare una delle proposte di acquisto arrivate per Pezzella o Milenkovic. Le possibilità che entrambi siano oggetto di trattativa in uscita ci sono, anche perché se la Fiorentina dovesse monetizzare la doppia cessione, andrebbe a mettere in cassa non meno di 50 milioni. Per Pezzella, l’aggiornamento sul futuro, vede tornare in pole la pista spagnola (con il Valencia), mentre il Napoli pur confermando il grande interesse per l’argentino, lega la trattativa all’addio di Koulibaly.