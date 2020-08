Allarme Milan: Ibra domani non sarà al raduno. Raiola: “Un matrimonio si fa in due”

Il sì tanto atteso, oggi non è arrivato. E domani Ibra non si aggregherà alla squadra per il raduno. La firma era e potrebbe tutt’ora restare vicina. Ma tra il club e l’attaccante svedese ancora manca la quadra: il punto di incontro può essere trovato a 6 milioni, offerta rossonera che evidentemente però non convince pienamente Zlatan. Il risultato? I tempi per l’accordo si allungano. E a fornire dettagli sulla vicenda è stato Mino Raiola. Ecco le parole del noto procuratore ai microfoni di Sky Sport: “Per celebrare un matrimonio bisogna essere in due. Non è una questione di soldi ma di convinzione e di stile. Se Ibrahimovic non avesse la volontà di restare in rossonero, non ci sarebbe una trattativa. Sono ottimista, non lavoro per creare problemi ma per trovare soluzioni” (Parole riportate da Gazzetta.it)

