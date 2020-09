Allan lascia il Napoli: la rottura con Gattuso…per colpa della Fiorentina

Allan, centrocampista brasiliano, dopo molti anni al Napoli è passato ufficialmente all’Everton, dove potrà riabbracciare Carlo Ancelotti. Il brasiliano non è mai riuscito ad entrare in sintonia con Rino Gattuso, e c’è un episodio particolare che ha mostrato a tutti il rapporto gelido tra i due. Si tratta della vittoria della Fiorentina per 0-2 al San Paolo, quando Allan fu sostituito e non andò in panchina, ma senza salutare il mister ed i compagni andò direttamente nello spogliatoio. Da quel momento in poi, il rapporto con Gattuso si è completamente logorato, arrivando alla cessione.

