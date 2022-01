Albertini: “Vlahovic? Un peccato che il Milan non possa prenderlo”

L'ex centrocampista rossonero vedrebbe bene il serbo nella compagine meneghina ma...

L'ex centrocampista di Milan e Nazionale italiana, nonché ex dirigente federale, Demetrio Albertini a La Gazzetta dello Sport ha confidato la sua predilezione verso Dusan Vlahovic. Ecco quanto detto al quotidiano in un'intervista: "I rossoneri devono individuare e prendere un degno erede di Ibrahimovic, il centravanti serbo sarebbe perfetto. E' giovane ed è uno da 20 gol a stagione, è un peccato che al Milan non possano essere più accostati questi grandi giocatori. Quel club che teneva in tribuna campioni del calibro di Papin è solo un bel ricordo".