Al via il mercato: per il centrocampo occhi su Praet e Berge

La Nazione si concentra anche sul mercato di gennaio. Per il centrocampo, la Fiorentina ha battuto con forza due piste straniere: quella che porta a Praet del Leicester (SCHEDA) e quella che vuole la Fiorentina ancora in pressing su Berge del Genk (SCHEDA). La seconda candidatura continua a riverlarsi complessa anche per la forte concorrenza sul giocatore (piace a Napoli e Inter), ma Pradè aveva spinto su Berge già in estate e questo potrebbe aver concesso ai viola un leggero vantaggio.