Soucek all’Atalanta o Fiorentina? Due estati fa c’era la possibilità di un trasferimento in Italia. Il mio obiettivo era farlo crescere con lo Slavia in questi due anni. Oggi è diventato una pedina fondamentale della nazionale della Repubblica Ceca. Futuro in Serie A? Vedremo la prossima estate.