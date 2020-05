Davide Torchia, agente del difensore della Juventus Daniele Rugani, a Tuttosport ha parlato dei migliori talenti del calcio italiano. Fra questi ci sono Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. Sul primo: “E’ già conosciutissimo, non ne parliamo neanche” mentre sul secondo ha aggiunto: “E’ il giocatore che mi incuriosisce di più. Mi piace anche come parla e come vive il calcio”.