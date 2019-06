Ag. Pezzella: “Roma? Nessuna offerta per ora, parleremo con la Fiorentina”

Martin Guastadisegno, agente del difensore della Fiorentina, German Pezzella, ha parlato a Tele Radio Stereo:

Interesse della Roma per German? Io non ne so nulla, non ho parlato con nessuno.

Nel caso in cui la Roma bussasse alla vostra porta, quale sarebbe la reazione di Pezzella?

Siamo entrati nel campo delle ipotesi e non mi piace parlare di cose non reali. Quello che posso dire è che German adesso è concentrato sulla Copa America. Certo, questo è un periodo dove ci sono tante voci, la Roma ha un nuovo allenatore, mentre a Firenze si è insediata un’altra proprietà. Quando torneremo in Italia, sicuramente parleremo con la Fiorentina e vedremo se ci saranno offerte concrete, che ad oggi, lo ripeto, non ci sono.