Ag. Giuffredi: “Il futuro di Veretout è giallorosso. Biraghi? Situazione verrà definita nei prossimi due mesi”

Mario Giuffredi, noto procuratore, è intervenuto a Radio Sportiva, queste le sue parole riguardo il futuro dei suoi assistiti in vista del prossimo calciomercato:

Ripartenza Serie A? Un misto di felicità e preoccupazione, sicuramente c’è voglia di tornare a giocare, ma le troppe partite così ravvicinate preoccupano i giocatori. Il calciomercato sarà rivoluzionato, sicuramente ci sarà un ribasso nell’economia del nostro mercato. Il Coronavirus unito alle preoccupazioni dei club verso i possibili scenari futuri lo renderanno molto diverso da come siamo abituati a vedere. Chiusura contratti del 30 giugno? E’ necessario trovare le giuste regole, nelle prossime settimane verrà definito il tutto per il meglio, ma è logico che i prestiti debbano essere allungati fino al termine della stagione. Gli stipendi dovrebbero essere pagati dal club che detiene il cartellino del giocatore. Futuro Biraghi? E’ prematura sapere cosa può succedere, dobbiamo vedere le idee dell’Inter, sono situazioni che andranno a definirsi nei prossimi due mesi. E’ una situazione troppo stana e complessa per riuscire a fare una previsione. Veretout? E’ un giocatore che sta benissimo nella capitale e il pensiero di tutti è quello che vede ancora la Roma per il suo futuro.