A Radio Marte è intervenuto Mario Giuffredi, agente del viola Cristiano Biraghi:

Biraghi? Non lo so, lui sta bene alla Fiorentina, poi in estate ci penseremo. Abbiamo rinnovato il contratto 6 mesi fa, se lo si è fatto è perché c’era la volontà di instaurare un rapporto con il club.