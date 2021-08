Acquisti/cessioni: Fiorentina, il saldo è leggermente positivo (bonus esclusi)

Si chiude la sessione estiva di calciomercato ed è subito tempo di tirare le somme. La Fiorentina chiude con un bilancio leggermente positivo, con 29,5 milioni spesi per gli acquisti e 30 incassati dalle cessioni. Escludendo le operazioni minori, vi proponiamo movimenti principali dell'estate viola che ha visto Nico Gonzalez come acquisto più oneroso. Nel saldo non sono compresi i bonus relativi alle prestazioni dell'argentino e i 15 milioni per l'eventuale riscatto (non obbligatorio) di Lucas Torreira. Tra i soldi incassati, è inclusa la "seconda rata" della Juventus per Chiesa: tra un anno i bianconeri acquisiranno il calciatore in maniera definitiva, intanto la Fiorentina incassa 8 milioni della seconda tranche del prestito.