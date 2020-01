Accordo per Juan Jesus? Piovono smentite. Restano in ballo Igor e Dell’Orco

Oltre che a centrocampo, la Fiorentina cercherà rinforzi anche in difesa in queste ultime ore di mercato. Per Juan Jesus (SCHEDA) il club viola è ancora alla finestra, pronto ad accogliere il brasiliano con la formula di un prestito e riscatto a fine stagione, ma sulle voci di un accordo intorno ai 5 milioni piovono smentite. Restano così in ballo anche Igor (SCHEDA) della Spal e Dell’Orco (SCHEDA) del Sassuolo, in prestito al Lecce. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

-> CALCIOMERCATO: L’ELENCO AGGIORNATO CON TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE DALLE SQUADRE DI SERIE A