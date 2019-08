A volte ritornano: Pradè ci riprova con Mammana, soltanto sfiorato nel 2016

La Fiorentina cerca un rinforzo per il cuore della sua difesa, e di nomi in questi giorni ne sono circolati, da Bonifazi a Tonelli. Ma secondo tuttomercatoweb.com il vero obiettivo di Daniele Pradè è Emanuel Mammana, (LA SCHEDA) centrale argentino adesso allo Zenit San Pietroburgo, già cercato nel gennaio del 2016 e che adesso potrebbe rappresentare un obiettivo reale e di sicuro affidamento per la retroguardia gigliata. Sul difensore sudamericano ci sarebbe anche il Sassuolo, ma la Fiorentina rappresenterebbe una priorità per il calciatore ex River Plate.

