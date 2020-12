A volte ritornano: Duncan, l’Inter ci prova. Nainggolan può entrare nell’affare

L’occasione per il centrocampo dell’Inter è un possibile cavallo di ritorno. Secondo Tuttosport, si tratta di Alfred Duncan, giocatore “da sempre molto stimato da Ausilio che lo aveva conosciuto quando il ghanese faceva parte del settore giovanile interista”. Due sole presenze per l’ex nerazzurro quest’anno alla Fiorentina, che lo ha pagato 17 milioni al Sassuolo. “Se Radja Nainggolan fosse più malleabile nelle sue decisioni – si legge ancora -, la trattativa forse sarebbe già stata apparecchiata, considerato che Daniele Pradè è da sempre grande estimatore del Ninja. Il quale però vuole soltanto Cagliari. L’idea di uno scambio Nainggolan-Duncan con la Fiorentina, in tal senso, sarebbe totalmente in sintonia con le linee guida arrivate dalla Cina”.