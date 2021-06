A volte ritornano: anche Under nome papabile per l’attacco viola

L'attaccante turco di ritorno dal prestito al Leicester cerca una nuova sistemazione

Il turco Cengiz Under (qui la sua scheda) può essere l'outsider come esterno destro d'attacco della Fiorentina che verrà. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, rappresenta la terza scelta di Gennaro Gattuso per quel ruolo e proprio il neo-tecnico viola avrebbe fatto il suo nome agli uomini mercato del club gigliato. Lo ha detto il giornalista durante la trasmissione Calciomercato L'Originale su Sky Sport. Di sicuro c'è che difficilmente l'esterno offensivo mancino rientrerà nei piani di José Mourinho: Under, infatti, dopo il prestito al Leicester tornerà nella Capitale ma vi rimarrà per poco. Il turco era già stato accostato alla Fiorentina nel 2020.