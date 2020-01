A. Sottil: “Riccardo sta valutando varie proposte, muoversi a gennaio non è facile”

Andrea Sottil, ex viola e padre di Riccardo, ha parlato così a Radio Sportiva:

Peccato per la Fiorentina che è suscita dalla Coppa Italia ma c’è stata la prestazione. Mercato? Stanno puntellando la rosa, cercano giocatori pronti subito ma utili anche per il futuro. Servono rinforzi dietro e a metà campo dove la rosa è un po’ corta. Vedo affiatamento tra proprietà e area tecnica. Riccardo? Ha rinnovato, sono contento. Firenze è casa sua e sente la fiducia della proprietà. È un professionista, cerca sempre di farsi trovare pronto anche se non è facile subentrare. Ci sono squadre che lo corteggiano, serenamente con l’agente e la Fiorentina sta valutando. Se rimarrà sarà felice di farlo, se invece andrà a giocare lo farà per trovare spazio. Ci sono squadre di Serie A che lo vogliono, sta valutando. Ma ribadisco che la sua volontà è di rimanere a Firenze. Da padre posso dire che muoversi a gennaio non è facile, mi piacerebbe che trovasse spazio qui.