A caccia di rinforzi in difesa: spunta un giovane del Friburgo

La Fiorentina cercherà un difensore centrale per la prossima stagione, possibilmente mancino, in grado di avviare la manovra. Milenkovic è stato accostato al Milan che lo avrebbe richiesto nell’affare Paquetà (SCHEDA). Ma attenzione all’asse Firenze-Napoli. Al club azzurro piace Pezzella e un eventuale inserimento di Ghoulam (SCHEDA) potrebbe essere la chiave giusta. I dubbi sono legati alle condizioni dell’algerino, ma l’idea sta prendendo corpo e non è da escludere che le due società ne parlino nelle prossime settimane. Si spiegherebbero anche così i sondaggi per Vertonghen (SCHEDA), in scadenza con il Tottenham, seguito anche da Inter, e per Robin Koch (SCHEDA), 23 anni, in forza al Friburgo, considerato dal molti un investimento sicuro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.