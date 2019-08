Il Verona prepara il colpo Balotelli: Raiola al lavoro. C’è fiducia, ma anche alcuni ostacoli

L’Hellas Verona è pronto a dare una possibilità a Mario Balotelli: l’idea c’è e non è nemmeno così remota. Come scrive Gazzetta.it infatti, i gialloblu ci stanno pensando seriamente e hanno fatto un’offerta concreta (ed economicamente importante) al giocatore. L’attaccante è tentato dalla destinazione veronese e c’è fiducia per l’esito positivo della trattativa. L’agente Mino Raiola e l’avvocato Vittorio Rigo stanno valutando la proposta in queste ore, ma ci sono anche alcuni ostacoli. SuperMario è infatti bresciano, è la rivalità tra le due città è feroce. E il rapporto con la città di Verona non è mai stato facilissimo: nel gennaio 2010 Balotelli fu durissimo in un’intervista dopo Chievo-Inter, parlando di “schifo” per gli autori degli insulti razzisti che gli erano stati rivolti.