Zhang: “Prima di comprare l’Inter non avevo mai visto una partita di calcio”

Il Presidente dell’Inter Steven Zhang, presente all’Università Bocconi per la tavola rotonda ‘Does Financial Fair Play Matter’, ha parlato ai presenti della sua esperienza nel mondo del calcio:

Per anni, il nostro problema principale era il Fair Play Finanziario: parlavamo solo di quello. Non di marketing, di questioni commerciali o di giocatori, ma solo di FFP: ho speso un anno per capire come funzionasse. Prima di comprare l’Inter eravamo una retail company, non avevo mai visto una partita di calcio. In questi anni abbiamo raddoppiato i dipendenti coinvolti nel marketing. Se metto la testa fuori dall’Inter e mi metto nei panni di un esterno, i ricavi dai diritti tv possono crescere. In Cina abbiamo problemi a trasmettere alcune partite, e le partite migliori vengono giocate ad orari scomodi per l’Oriente. L’Eca e l’Uefa devono guardare maggiormente a mercati come Usa e Cina. La nostra generazione ha molte cose da fare, non può star sveglia alle 3 di notte e guardare 90′ di partita. Fondamentali sono gli highlights sulle app e i social media, ormai più importanti delle partite