Zenga: “Ribery ed Ibrahimović modelli per i giovani, il talento non basta”

L’allenatore del Cagliari Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari:

Credo che tutti i ragazzi della Primavera che guardano i vari Ibra, Ribery e altri, devono chiedersi come ci sono arrivati a questo punto della carriera. Il talento non basta, servono continuità e tante altre attenzioni. Ibra, Ribery e gli altri vanno ammirati. Da parte loro non mancano mai professionalità e continuità, nonostante le problematiche fisiche.