Zazzaroni esalta Ribery: “Top player del campionato, mi ha stregato”

Così Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ai microfoni di Radio Bruno:

Ribery è stato il giocatore più impressionante della Serie A nei primi mesi di stagione. La partita di San Siro è stata incredibile. Quando l’ho incontrato a Firenze mi ha stregato come personaggio. Per la Fiorentina il suo ritorno è l’acquisto più importante, sia per la caratura tecnica ma anche per il carisma che trasmette a tutta la squadra. Cosa aspettarsi? Chi fa pronostici è un pazzo, impossibile dire cosa potrà accadere dopo 3 mesi di stop e con protocolli completamente diversi.