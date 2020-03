Zarate rivela: “Mi pento dell’addio alla Fiorentina. Fu colpa di Sousa”

Mauro Zarate rimpiange di aver lasciato la Fiorentina dopo un solo anno dal suo arrivo. Acquistato nel gennaio 2016 a titolo definitivo dal West Ham, l’argentino salutò Firenze 12 mesi più tardi per tornare in Premier League con il Watford ma oggi ammette alcune scelte sbagliate in carriera: “Mi pento davvero di aver lasciato la Lazio, il West Ham e la Fiorentina – ha detto a Tyc Sports -. Sono andato a Firenze, mi sono guadagnato il posto e stavo giocando ad un ottimo livello. Poi è successa la malattia di Naty (la moglie) e non sono stato molto compreso dall’allenatore. Questo mi ha bloccato e non sono riuscito a far fronte alla situazione. Sapevo che dopo pochi mesi Paulo Sousa se ne sarebbe andato e che io avrei avuto altri tre anni di contratto, invece decisi di andarmene” ha detto Zarate, che oggi gioca nel Boca Juniors.