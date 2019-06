Zapata segna e dedica il gol a Muriel: il ringraziamento dell’ex viola (FOTO)

Presto saranno compagni con la maglia dell’Atalanta ma per adesso, in attesa dell’ufficialità, lo sono in Nazionale. L’ormai ex viola Luis Muriel ha detto addio alla Copa America edizione 2019 dopo pochi minuti di Colombia-Argentina, gara d’esordio per i Cafeteros, per colpa di un infortunio al ginocchio. In occasione del secondo match contro il Qatar, Duvan Zapata ha sbloccato il risultato a pochi attimi dalla fine e dopo aver segnato ha mostrato alla tribuna ed alle telecamere la maglia del compagno di reparto infortunato. Così Muriel, che si appresta nei prossimi giorni ad effettuare con la Dea le visite mediche, ha ringraziato con un post su Instagram il collega ed amico: