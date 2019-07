Zanon: “Il Pordenone ha creduto in me, ora voglio proseguire nella mia crescita”

A seguire – dopo il comunicato ufficiale uscito poco prima delle 13 (LEGGI) che ufficializza il cambio di casacca – vi proponiamo le prime parole da giocatore del Pordenone di Luca Zanon: “Il Pordenone ha creduto in me, acquisendomi a titolo definitivo. Voglio ripagare la fiducia, dare tutto per i miei nuovi colori e proseguire il percorso di crescita. Nei due anni di B con Ternana ed Entella ho imparato molto, lo scorso in C con il Siena ho giocato con continuità” ha dichiarato Zanon al sito della società neroverde.