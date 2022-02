Zaniolo come Vlahovic? Tiago Pinto: “Non so se resterà il prossimo anno”

Il gioiello giallorosso è nel mirino della Juventus. Il g.m. parla del mercato della Roma

Come accaduto nelle precedenti sessioni, il general manager Tiago Pinto ha organizzato una conferenza stampa per spiegare le strategie di mercato del club giallorosso. E nel corso di questa ha avuto modo di parlare del futuro di Nicolò Zaniolo , il cui contratto con la Roma scade nel 2024 e sul quale è molto forte il pressing della Juventus... Queste le parole del dirigente portoghese:

"Abbiamo tempo per pensare ai rinnovi. Non ho paura del futuro, stiamo facendo un lavoro per diventare più forti anche dal punto di vista economico, nei prossimi mesi faremo un piano con una certezza: il primo settembre 2022 vogliamo avere una rosa più forte. Può garantire che Zaniolo resterà alla Roma il prossimo anno? Non posso. Né io né nessuno”.