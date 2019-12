Zanetti non fa drammi: “Pari di Firenze non rovina niente. Borja Valero un esempio”

A margine del sorteggio di Europa League che ha abbinato l’Inter al Ludogorets (LEGGI TUTTO), Javier Zanetti è tornato anche sul pareggio di ieri contro la Fiorentina: “Non ha rovinato niente, siamo contentissimi del percorso intrapreso con Conte. Siamo primi in classifica e abbiamo fatto grandi passi in avanti. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Siamo stati penalizzati dai tanti infortuni, soprattutto a centrocampo. Per affrontare queste due competizioni abbiamo bisogno di tutti, l’esempio è Borja Valero: ha giocato pochissimo, ora si sta dimostrando molto affidabile. Ieri ha fatto una grandissima partita”.