Zaccardo: “A Firenze commessi degli errori, uscire dal tunnel è complicato”

Cristian Zaccardo, campione del mondo con la maglia della nazionale nel 2006, ha parlato a Tuttomercatoweb di Fiorentina e Genoa. Questo un breve estratto:

Sono due piazze importanti, anche se negli ultimi anni hanno avuto difficoltà nel trovare continuità di risultati. A Firenze c’è stato un cambio di allenatore, evidentemente qualche errore è stato commesso. Ci sono dei periodi meno fortunati, società e squadra dovranno essere brave a compattarsi. Altrimenti se entri nel tunnel è pericoloso, uscirne diventa complicato. Mercato di gennaio? Sicuramente le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere investiranno. Mi aspetto qualcosa dal Torino. La Fiorentina ha comprato, così come il Parma.