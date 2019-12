L’ex stella del calcio Yaya Tourè è tornato a parlare di pallone e razzismo in una lunga intervista:

In futuro voglio vedere nel calcio qualcosa di bello. Voglio vedere i giocatori potersi esprimere liberamente. Il razzismo mi fa sempre male, ho un figlio che vorrebbe fare il calciatore ma io gli dico di no. Non può fare il calciatore e lo deve accettare. Glielo impedisco proprio a causa del razzismo.