VN – Solidarietà al collega Tommaso Germogli

L’Ordine dei Giornalisti della Toscana esprime la solidarietà al collega Tommaso Germogli, fotografo de La Nazione che si trova in ospedale per una lastra al fine di verificare gli effetti di un pugno in faccia sferratogli stamani da un ambulante al Mercato di Scandicci. Stava facendo un servizio sugli assembramenti e rispetto delle norme anti-Covid, a cominciare dalle mascherine, indossate o meno. L’ambulante, furioso, lo avrebbe anche minacciato con frasi irripetibili offensive e ingiuriose. Un episodio da condannare e che evidenzia la grande difficoltà vissuta ogni giorno dai colleghi che stanno cercando di raccontare e raccogliere testimonianze del difficile momento che stiamo vivendo.

La redazione di Violanews si unisce alla solidarietà verso il collega, del quale potete vedere le foto anche sul nostro sito, come quella in copertina in questa notizia.