Vlahovic si schiera: “No al razzismo!” Le reazioni al suicidio Visin

Un altro episodio legato al razzismo innesca la condanna di Vlahovic e il dolore di Gigio Donnarumma

Ecco le parole di Gigio Donnarumma all'ANSA: "Ho conosciuto Seid appena arrivato a Milano, vivevamo insieme in convitto, sono passati alcuni anni ma non posso e non voglio dimenticare quel suo sorriso incredibile, quella sua gioia di vivere. Era un amico, un ragazzo come me. Abbiamo affrontato insieme tutte le difficoltà di chi a 14 anni lascia la propria famiglia e la propria casa per inseguire un sogno. Negli ultimi anni ci eravamo persi di vista ma questa notizia mi colpisce profondamente. In questo momento cosi drammatico mi stringo alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposi in pace".