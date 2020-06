Vlahovic: “Lunedì sarà incredibile, non vediamo l’ora di scendere in campo”

Dusan Vlahovic si è confessato ai microfoni della BBC parlando di calcio dell’emergenza Coronavirus. Vi proponiamo in anticipazione un frammento dell’intervista che andrà in onda in serata:

I primi giorni dopo aver appreso la mia positività al Covid sono stati complicati. La mia famiglia era lontano dall’Italia ed ero solo. Per fortuna le mie condizioni di salute sono migliorate velocemente e tutto si è risolto. Tutti questi mesi senza calcio sono un’incognita, i calciatori non sono abituati. È la prima volta che capita una pausa tanto ampia. Comunque adesso siamo pronti e determinati a dare il massimo. Non vediamo l’ora di scendere in campo lunedì, sarà incredibile.