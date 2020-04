Vlahovic: “Adesso sto bene. Con Firenze amore a prima vista, rimasi stupito quando…”

Dusan Vlahovic in serata ha partecipato ad una diretta Instagram sulla pagina dello Youtuber PucciViola. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Grazie ai miei amici sto imparando l’italiano sempre meglio. In queste settimane guardo molto Netflix e You Tube per tenermi occupato. Della cucina fiorentina apprezzo molto la bistecca, il mio piatto preferito, anche se non ne conosco molti. Dopo la partita spesso vado a mangiarla al ristorante. Sui social seguo tutte le pagine collegate alla Fiorentina per tenermi informato, anche quelle sul calcio storico. Sto cercando di imparare di più sulla cultura fiorentina e sulle tradizioni della città. Con Firenze è stato amore a prima vista. Sin dal primo giorno che sono arrivato in città con la mia famiglia. Avevo appena compiuto 18 anni e siamo andati prima al centro sportivo dove ho conosciuto tutti. Poi abbiamo girato per il centro storico. Eravamo molto contenti di essere a Firenze che è una città meravigliosa. Ricordo che un tassista mi riconobbe già dal primo giorno, pensai che i tifosi dovessero essere molto appassionati per riconoscere un ragazzo appena arrivato dalla Serbia. Le mie condizioni fisiche? Adesso sto bene e mi sto allenando in casa. Per fortuna il tampone ha dato esito negativo al primo tentativo. In caso di ripartenza mi farò trovare pronto per aiutare la squadra.