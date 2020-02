Viviano resta in sospeso. Marotta: “Lo stiamo valutando, presto prenderemo una decisione”

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Sky Sport dell’opzione Emiliano Viviano. L’ex Fiorentina è in ballottaggio per sostituire momentaneamente Samir Handanovic, ai box per un problema fisico: “In questo momento della stagione non vogliamo lasciare nulla di intentato – ha detto il dirigente della Beneamata – e considerando l’indisponibilità di Handanovic abbiamo preso in considerazione uno scenario di riferimento contattando Viviano, con cui siamo stati molto chiari. Valuteremo con attenzione nei prossimi giorni, prima era necessario sottoporlo ad una visita di idoneità“.