Vitale scettico: “Mercato viola non mi convince, Firenze merita di più”

Pino Vitale, direttore sportivo con un lungo trascorso all’Empoli, dice la sua sul mercato della Fiorentina: “Per il momento non mi convince affatto, anche se bisogna aspettare la fine. Ci vuole almeno una punta e forse anche un difensore. Sono stati fatti alcuni innesti interessanti ma non dimentichiamo – ha detto Vitale a Radio Sportiva – che la Fiorentina l’anno scorso si è salvata all’ultima giornata. Firenze merita una squadra che se la giochi con Lazio, Atalanta e Torino in una fascia che va dal quarto al decimo posto. Chiesa? Commisso era stato chiaro fin da subito ed è stato bravo a mantenere la sua linea, per il giocatore non c’era la possibilità di fare un atto di forza essendoci un contratto di altri tre anni”.