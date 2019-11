Vitale: “Non avrei ceduto Simeone, Montella allenatore capace”

In un’intervista concessa al Corriere Fiorentino, l’ex ds dell’Empoli Pino Vitale ha toccato molti argomenti di attualità. Grandi lodi sono riservate all’allievo ed amico Carli, che grazie al suo ottimo lavoro ha costruito un Cagliari competitivo. In particolare sono esaltati i colpi del centrocampo Rog e Nainggolan. In merito alla Fiorentina ed alla cessione di Simeone aggiunge: «Se fossi stato alla Fiorentina non lo avrei ceduto, è una punta che fa grande movimento». Mentre sul caso centravanti si schiera dalla parte di Vlahovic, puntualizzando che il ragazzo merita fiducia. Su Chiesa auspica il rinnovo di contratto mentre non si dichiara stupito dall’esplosione di Castrovilli con annessa convocazione in nazionale. Su Montella aggiunge: “Conosco bene Vincenzo, è un uomo serio ed un allenatore capace. I fiorentini hanno negli occhi la sua prima avventura che fu divertente. Per questo motivo adesso non sono disposti ad attendere troppo per vedere un gioco interessante e i risultati”.