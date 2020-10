Vitale: “Difficile difendere Iachini. Alla Fiorentina vedrei bene Prandelli”

Pino Vitale, ex direttore sportivo dell’Empoli, ha parlato così della Fiorentina a Lady Radio:

Nella Fiorentina si è spento l’interruttore dopo le prime due giornate. L’attacco non incide e Callejon deve giocare sulla fascia. Iachini? E’ difficile difenderlo in questo momento. Ma il suo modo di giocare si conosceva. Io gli auguro di rimanere perchè vorrebbe dire che sta facendo risultati, nel calcio contano quelli. Se però dovessero mandarlo via, io prenderei Prandelli e farei questa scommessa.