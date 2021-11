Violitudine, il podcast: Meo Menti un viola nel Grande Torino

La sesta puntata di Violitudine ci porta all'epopea del Grande Torino in cui furoreggiava Meo Menti ala con il cuore nella sua Fiorentina.

Sesta puntata di Violitudine, il racconto di Stefano Cecchi per Radio Bruno che il giovedì sera viene riproposto in podcast su Violanews. La puntata ha come protagonista Romeo Menti uno dei grandi giocatori del Torino perito nello schianto di Superga, ma con nel cuore sempre la Fiorentina. Un racconto, quello di Cecchi, come sempre tutto da ascoltare.