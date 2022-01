Violate le norme anti-Covid: l’Asl conferma, Vlahovic sarà segnalato alla Procura

L'attaccante serbo, vaccinato e asintomatico, avrebbe concluso solo oggi l'isolamento dopo la positività riscontrata una settimana fa

L'edizione online de La Repubblica conferma: Dusan Vlahovic verrà segnalato dall'Asl Toscana Centro alla Procura della Repubblica per aver interrotto l'isolamento dovuto alla positività riscontrata nel fine settimana passato. E così, dopo le anticipazioni emerse già ieri, ecco i vari dettagli: solo per oggi era atteso il tampone di controllo, ma ieri però il serbo si è recato lo stesso a Torino, dunque il Dipartimento di Igiene ha effettuato i controlli del caso accertando, appunto, l'inosservanza dell'isolamento. Adesso verrà inviata una segnalazione per violazione delle norme anti-Covid, poi le prossime decisioni spetteranno alla Procura. La legge in questi casi prevede la possibilità sia di sanzioni penali che amministrative. I medici della Juventus avevano chiesto all'Asl di Torino il via libera per la partenza del calciatore da Firenze senza però ricevere alcun riscontro ufficiale, dato che il giocatore era stato messo in isolamento dall'azienda sanitaria toscana e spettava proprio a quest'ultima liberarlo.