Violanews cerca un giovane redattore. Mandaci oggi il tuo CV

Ti piace il calcio (la Fiorentina in particolare) e vorresti provare a scrivere qualcosa sulla tua squadra del cuore? Mandaci oggi il tuo CV alla nostra mail redazione@violanews.com perché stiamo cercando un giovane anche con poca esperienza che possa farsi le ossa seguendo all’inizio le partite casalinghe degli Under 17 della Fiorentina. Sarà l’occasione questa per entrare a far parte della nostra redazione e occuparsi poi anche della prima squadra. Tra tutti coloro che manderanno il CV sceglieremo due o tre profili con cui faremo una chiacchierata per conoscerci meglio.

Cosa aspetti, mandaci subito la mail. TI ASPETTIAMO