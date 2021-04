Viola in prestito, si ferma nuovamente Sottil

L'esterno era tornato tra i convocati dopo oltre 2 mesi, ma non sarà della partita di domani tra Udinese e Cagliari

Non riesce ad uscire dal tunnel Riccardo Sottil. L'esterno classe '99 della Fiorentina sta vivendo una stagione in prestito al Cagliari e nella prima parte si era ritagliato un ruolo da grande protagonista. Poi lo spazio si è ridotto quando Di Francesco ha cambiato modulo e infine sono arrivati gli infortuni a metterlo fuori causa. Sottil non gioca dal 31 di gennaio e nell'ultima gara contro il Parma era tornato tra i convocati. Sembrava un nuovo inizio, ma invece dopo due giorni ecco il nuovo stop. Come ha annunciato oggi mister Semplici, infatti, Sottil non sarà convocato per la gara di domani contro l'Udinese, anche se non ha aggiunto ulteriori particolari.