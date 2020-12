Viola in prestito: rosso diretto per Gori, ma il suo Vicenza vince in trasferta

Pomeriggio agrodolce per il viola in prestito Gabriele Gori. L’attaccante classe ’99 è stato protagonista in negativo di Pescara-Vicenza – gara valida per l’undicesimo turno di Serie B – per l’espulsione diretta rimediata all’88° (era entrato dalla panchina al 66°). Tuttavia il rosso di Gori, seguito poco dopo da quello di un compagno di squadra, non ha influito sulla vittoria in trasferta per 2-3 del suo Vicenza.