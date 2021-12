Viola in prestito: in Serie C Pierozzi salva la Pro Patria contro l’Albinoleffe

Il giovane centrocampista fiorentino ha regalato ai suoi a 10' dalla fine il pari

A 10' dalla fine un missile di Niccolò Pierozzi, giovane centrocampista di proprietà della Fiorentina ed in prestito alla Pro Patria, ha regalato ai biancoblù di Busto Arsizio un ormai insperato pareggio in quel di Zanica (provincia di Bergamo) contro l'Albinoleffe, nel turno prenatalizio della Serie C. Pierozzi, dunque, si è rivelato ancora una volta prezioso per le sorti della Pro ed è alla sua terza segnatura stagionale in campionato.