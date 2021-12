Viola in prestito, Kouamé in gol con l’Anderlecht: quarta rete in campionato

L'attaccante ivoriano ha aperto le danze nella goleada contro il Seraing

Torna al gol Christian Kouamé con la maglia dell'Anderlecht. L'attaccante ivoriano in prestito dalla Fiorentina ha siglato, infatti, ieri sera il momentaneo 1-0 nella sfida terminata poi in goleada contro il malcapitato Seraing: 5-0 il risultato finale per la compagine biancomalva. Bravo l'ex Genoa a farsi trovare pronto sottomisura sulla corta ribattuta del portiere avversaria ed a trafiggerlo col destro. Per Kouamé si tratta della quarta rete in campionato su dodici presenze.